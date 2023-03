Terapia Capilar: conheça a Tricologista de Apucarana Gisele Silveira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Farmacêutica Esteta e Tricologista Ortomolecular de Apucarana, Dra. Gisele Silveira, concedeu entrevista ao TNOnline e conta como surgiu seu interesse pela área da tricologia, ciência que estuda as doenças do couro cabeludo. Ela se especializou em alopecias e queda capilar, atua associando em seus tratamentos o uso da terapia ortomolecular, que traz o equilíbrio químico das funções vitais do organismo por meio da suplementação de vitaminas, minerais, nutracêuticos e fitoterápicos.

continua após publicidade .

TN: Como surgiu seu interesse pela área da tricologia?

Dra. Gisele: "Na verdade meu primeiro interesse foi pela terapia ortomolecular (terapia que traz o equilíbrio das funções vitais do organismo, previne e trata doenças por meio da suplementação de vitaminas, minerais, nutracêuticos e fitoterápicos), quando eu percebi que o meu organismo já não era mais o mesmo, eu estava adoecendo e precisava fazer alguma coisa para mudar isso. Então comecei a estudar a ortomolecular, a medicina Integrativa e funcional .

A partir daí comecei a aplicar todos esses conhecimentos primeiramente em mim mesma. Fiz vários exames laboratoriais e pude detectar que muitos deles estavam alterados, apesar de estarem dentro dos valores de referência do laboratório, eles não estavam em níveis ideais que é o que nós da medicina Integrativa e ortomolecular buscamos para todos os nossos pacientes. Trabalhamos com níveis ideais e não com valores de referência, além de uma interpretação totalmente diferente da convencional. Enfim, meus exames revelavam que eu tinha um hemograma alterado, ferritina extremamente baixa, alteração na tireoide, eu estava pré-diabética e com muitas deficiências de vitaminas e minerais, ou seja, eu estava na rota da doença.

continua após publicidade .

Com todas essas alterações, tive uma queda intensa de cabelo, procurei ajuda médica na época e então veio o diagnóstico de que eu tinha 2 alterações no couro cabeludo: eflúvio telógeno que é uma queda intensa devido à deficiências nutricionais e também uma alopecia, a androgenética que é uma doença que causa afinamento capilar e queda por questão hereditária. A partir dessa situação, iniciei minha trajetória na tricologia (ciência que estuda as doenças do couro cabeludo), fazendo vários cursos e pós graduação, me tornando especialista em queda capilar e alopecias. Nunca mais parei de estudar e me atualizar e continuei aplicando todos esses conhecimentos em mim mesma: a ortomolecular para trazer o equilíbrio e longevidade para o meu organismo e a tricologia para tratar a minha alopecia e foi só sucesso. Sempre falo que não adianta querer ter cabelo, pele e unhas saudáveis com um organismo desorganizado, inflamado e mal nutrido"

TN: Quais as doenças do couro cabeludo? Quais as doenças que levam à queda de cabelos?

Dra. Gisele: "Existem diversas doenças do couro cabeludo, todas tratáveis e entre as principais podemos citar: dermatites, psoríase, caspa, alopecias (que levam à calvície)de diversos tipos como a androgenética, alopecia areata, alopecia fibrosante frontal e tantas outras, sendo que cada uma delas tem uma causa diferente e isso deve ser levado em consideração para que sejam tratadas de maneira correta. E por fim o eflúvio telógeno que é um tipo de queda capilar que pode ter variadas causas, porém não leva à calvície como ocorre nas alopecias. Portanto , uma avaliação bem feita é o primeiro passo para um bom tratamento.

São doenças que não causam dores físicas, porém afetam o emocional e autoestima de homens e mulheres. Um bom resultado é obtido através de um tratamento personalizado elaborado a partir dos conhecimentos do profissional, técnicas e tecnologias aplicadas, aliado ao esforço e disciplina do paciente. Esse é o segredo para um bom resultado".

continua após publicidade .

Nas redes sociais, a especialista repassa diversas orientações, para ver, clique aqui. Assista a entrevista completa e conheça a profissional: null - Vídeo por: Reprodução









continua após publicidade .









continua após publicidade .

















Siga o TNOnline no Google News