Da Redação

Tenistas apucaranenses terminam temporada 2021 em alta

Os atletas apucaranenses Vinícius Siqueira e Léo Oliveira, do Country Club, finalizaram a temporada 2021 com muito sucesso nas competições realizadas pela Federação Paranaense de Tênis. O último torneio estadual foi disputado neste final de semana em Paranavaí (Noroeste do Estado) e contou com mais de 250 atletas.

Vinícius foi campeão na 3ª classe B e Léo foi vice-campeão na 4ª classe B. Com os resultados, os atletas de Apucarana finalizaram o ano em primeiro lugar no ranking estadual. Ao longo de 2021, Vinícius conquistou quatro títulos e mais dois vice- campeonatos. Já Léo ganhou cinco títulos e mais um vice-campeonato.