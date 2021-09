Da Redação

Tênis: 6ª Copa Paranatex começa nesta semana em Apucarana

A 6ª Copa Paranatex Textil de tênis vai começar nesta semana no Contry Club, em Apucarana, e irá reunir atletas de diversas cidades do Brasil. O campeonato, separado em quatro categorias, inicia nesta quarta-feira (22) e termina no domingo (26).

Representando Apucarana, 62 tenistas confirmaram a participação no torneio. Com o restante dos atletas, serão 236 na briga pelas premiações.

As categorias serão divididas por idades: Classe A (livre), Classe B (de 35 a 49 anos), Classe C (de 50 a 65 anos) e Super Master (acima de 65 anos).

Serão R$10 mil em premiação. O campeão 1MA (Masculino Livre) levará R$3,8 mil, o vice-campeão ganhará R$2,2 mil, os semifinalistas sairão com R$ 500 e os que caírem nas quartas de final será premiado com R$ 250.

O evento terá a presença de tenistas reconhecidos nacionalmente, como Enrique Bogo, 1⁰ lugar no ranking paranaense, Fernando Ristow, 2⁰ no ranking, Júlio Silva, campeão do torneio em 2019, e o paraguaio Hernando Isnardi, atleta que já defendeu seu país na Copa Davis.

Para assistir às partidas, um cadastro na portaria precisará ser realizado, sem custo.