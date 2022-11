Tenente Matias será sepultado nesta terça-feira, em Apucarana

Da Redação

Tenente da Polícia Militar (PM) Marco Antônio Matias

O corpo do Tenente da Polícia Militar (PM) Marco Antônio Matias, de 36 anos, está sendo velado desde o início da madrugada desta terça-feira, 15, na Capela Central de Apucarana. Matias foi encontrado morto dentro do apartamento, na tarde desta segunda-feira, 14, na cidade de Arapongas, onde residia atualmente. As causas da morte são investigadas.

- LEIA MAIS: Morre em Arapongas o tenente Matias, aos 36 anos

O sepultamento do policial deve ocorrer nesta terça-feira, às 14h, no Cemitério Cristo Rei.

Antes de atuar na Polícia Militar (PM) de Arapongas, o policial trabalhou também na Rotam do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana. Ele deixa a esposa, a capitã Kelly Wistuba França, e os filhos, um menino de 10 anos e uma menina.

A Associação de apoio aos policiais militares de Londrina e região (Aapomil) usou as redes sociais para lamentar o ocorrido. Nas redes sociais, muitos policiais e amigos, lamentam o falecimento.

A corporação ainda deve divulgar uma nota oficial.

