Tenente dos bombeiros dá detalhes sobre incêndio no Materno Infantil

O 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Apucarana atuou na contenção de um incêndio no centro cirúrgico do Hospital da Providência Materno Infantil, na manhã desta quinta-feira (27). O fogo teve início em um ar-condicionado, instalado em uma sala no quinto andar da instituição de saúde.

O tenente Augusto Marks Batista concedeu entrevista ao TNOnline e deu detalhes sobre a ocorrência (assista abaixo). Conforme o bombeiro, a situação gerou alerta por conta de uma grande nuvem de fumaça "preta" e "suja" que saiu do aparelho. Segundo as apurações, o incêndio teria começado por conta de um curto-circuito.

"Um ar-condicionado de uma das salas do centro cirúrgico entrou em curto, pegou fogo e gerou uma fumaça bastante preta e suja", informa o tenente Marks. Ele explicou ainda que apenas funcionários do hospital estavam no andar no momento da ocorrência, que foi registrada por volta das 06 horas. "A hora que o pessoal viu o fogo, desceu para outros andares e não teve nenhum dano pessoal".

Todos os procedimentos necessários foram tomados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o tenente, o quinto andar foi bloqueado e a liberação depende da ventilação natural do espaço. Ao TNOnline, a assessoria do Hospital da Providência informou que a liberação já deve acontecer nesta sexta-feira (28). "Possivelmente amanhã já será desbloqueado o andar, o dano só foi no ar-condicionado", informa a assessoria.

Veja a entrevista:





