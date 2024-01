Tenente-coronel Israel assume comando do 10º BPM de Apucarana

O tenente-coronel Israel Aparecido de Carvalho é o novo comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Apucarana. Ele substitui no cargo o tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira, que veio do 8º BPM de Paranavaí, na região Noroeste, e ficou apenas apenas quatro meses à frente da unidade.

O novo comandante visitou na manhã desta segunda-feira (8) o prefeito Junior da Femac (PSD) no gabinete. Nascido em Apucarana e criado em Cambira, o tenente-coronel Israel até então ocupava o comando da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), de Arapongas.

“É com alegria enorme receber a notícia que a Polícia Militar de nossa cidade estará sob o comando de uma pessoa que tem amor e um forte vínculo com nossa região. Seja bem-vindo. Nosso primeiro desafio em conjunto será a festa de aniversário da cidade”, assinalou o prefeito Junior da Femac.

Acompanhado do subcomandante do 10º BPM, major Rangel Calixto, o comandante Israel manifestou a satisfação de voltar para Apucarana. “Retorno com muita alegria e vamos fazer um trabalho unido e entrosado com a Guarda Municipal. O objetivo maior é reduzir ao máximo os índices de ocorrências. Estou à disposição da administração municipal para fazer o melhor trabalho possível voltado à segurança da comunidade”, afirma o tenente coronel Israel.

A visita ao prefeito também teve a presença do coordenador de segurança junto ao gabinete do prefeito Junior da Femac, Marcos José Facio, tenente-coronel da PM aposentado e também ex-comandante do 10º BPM.

