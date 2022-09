Tempos segue instável nesta terça-feira em Apucarana e região

Da Redação

O tempo instável se deve a um sistema frontal que atingiu o Paraná no último fim de semana

O tempo segue instável em praticamente todo o Paraná nesta terça-feira (6), véspera de feriado da Independência. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe a possibilidade de ocorrência de algumas pancadas fortes de chuva, inclusive com um acúmulo expressivo ao longo do dia.

Apucarana, norte do Estado, amanheceu nublada e, conforme o instituto meteorológico, ainda há previsão de chuva para a cidade. Existe uma precipitação acumulada de 3.2 mm para a Cidade Alta. As chuvas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

O Simepar também informa que as temperaturas apresentam pouca oscilação e permanecem amenas em grande parte do Paraná.

Apucarana registrou um amanhecer gelado nesta terça-feira, com mínima de 13ºC. Sem a presença do sol, as temperaturas não devem se elevar tanto, por conta disso, a máxima esperada é de 23ºC.

Região

A previsão aponta que a terça-feira pode ser um dia chuvoso em Jandaia do Sul. O Climatempo informa que há uma precipitação acumulada de 20 mm para o município, sendo assim, deve chover durante o dia todo.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 12ºC e a máxima de 23ºC.

Já Ivaiporã deve registrar um acúmulo expressivo nesta terça. A precipitação acumulada para a cidade é de 70 mm, segundo o Climatempo. As temperaturas devem variar entre 12ºC e 16ºC.

