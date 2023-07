Temporal provoca queda de árvores em municípios da região; saiba mais

A passagem de um ciclone extratropical no Sul do Brasil gera reflexos no Paraná. Na região, houve registros de queda de árvores entre a noite desta quarta-feira (12) e manhã desta quinta (13), com bloqueios em pelo menos três rodovias, além de destelhamentos.



Na PR-170, em Novo Itacolomi, o Corpo de Bombeiros, de Apucarana, foi chamado para retirar uma árvore caída. O trânsito ficou interrompido no local. Na BR-376, em Mauá da Serra, também houve registro de queda de árvores, com bloqueio temporário na pista.

Em Ivaiporã, a chuva intensa também gerou prejuízos. Três ocorrências de quedas de árvores foram registradas na PR-466, que atravessa o município no sentido de Jardim Alegre para Arapuã, Ariranha do Ivaí e Manoel Ribas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para liberar a pista.

Um dos atendimentos ocorreu em frente ao entreposto da Coamo. No local, uma árvore caiu durante a forte chuva, provocando um acidente envolvendo dois veículos. Não houve feridos.

Em Apucarana, uma árvore caiu na Rua Valdomiro Serediuk, no Jardim Trabalhista. Na cidade, as rajadas de vento chegaram a 49,7 km/h no final da noite desta quarta-feira (12), segundo medição do Simepar. Em Arapongas, vídeos mostram o destelhamento em uma empresa.

Segundo meteorologistas, as fortes chuvas e vendavais no Paraná estão ocorrendo por conta da passagem de um ciclone extratropical pelo sul do país. O fenômeno não vai passar pelo Estado, mas, mesmo assim, favorece os temporais em municípios paranaenses.

Apósa chuva, o frio volta a Apucarana. A partir desta sexta (14), as temperaturas despencam, com mínima de 6 graus e máxima de 16 graus na cidade.

No Paraná, as regiões Oeste e Sudoeste foram as mais atingidas, com quedas de árvores e interrupções do serviço de energia elétrica.



Foto por Leitor TNonline Destelhamento ocorreu em empresa de Arapongas





