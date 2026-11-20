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Defesa Civil realiza atendimentos a moradores e Bombeiros registraram ocorrências desde o início da chuva

A Defesa Civil de Apucarana informou que, após o temporal ocorrido na noite desta sexta-feira (20), vários moradores acionaram o órgão relatando queda de árvores e destelhamentos em diferentes regiões da cidade.

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Equipes estão percorrendo as ruas de Apucarana para verificar os danos. A entrega de lonas aos moradores que tiveram imóveis destelhados já está sendo realizada pelos agentes da Defesa Civil.

O 11º Batalhão de Bombeiros Militar (11º BBM) também registrou diversas ocorrências desde o início do temporal. Até as 20h06, foram contabilizados no sistema SYSBM nove atendimentos em Apucarana e Jandaia do Sul.

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Em Apucarana, os bombeiros atenderam a quatro ocorrências envolvendo queda de árvores, nas avenidas Aviação e Minas Gerais e na Rua Nelson Moraes, além de dois acidentes de trânsito, registrados na Rua Tamoios e na Avenida Minas Gerais.

Já em Jandaia do Sul, foram quatro ocorrências, sendo duas quedas de árvores, um corte ou poda de árvore, um alagamento e um desabamento. Os atendimentos foram registrados em diferentes endereços do município.

O balanço considera os registros realizados pelo batalhão entre 19h06 e 20h06. Até o momento, não há informações sobre moradores feridos.