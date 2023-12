Temporal provoca estragos em Apucarana e na região; veja vídeo

Prejuízos foram registrados por conta do temporal

Um temporal atingiu a região de Apucarana, norte do Paraná, por volta das 12h deste sábado (23) e até mesmo queda de granizo e vendavais foram registrados. Moradores da cidade entraram em contato com a redação do TnOnline, enviando fotos e vídeos da forte chuva e os danos que ela provocou.

A reportagem apurou com o Corpo de Bombeiros que várias ocorrências devido ao mau tempo foram registradas, como, por exemplo, quedas de árvores e destelhamentos. Inclusive, veículos ficaram destruídos na situação, como é possível ver na foto acima.

Foto por Arquivo pessoal/TnOnline Queda de árvore na rua Rio Goioerê, no Núcleo João Paulo

Foto por Arquivo pessoal/TnOnline Rua Rio Formoso

Algumas residências da Cidade Alta estão sem energia elétrica por conta do temporal. Galhos de árvores atingiram a rede, afetando a distribuição de eletricidade.

Foto por Arquivo pessoal/TnOnline Danos na rede elétrica

A região do Posto Catariana, saída para o Distrito do Pirapó, foi uma das mais afetadas pela chuva. O vendaval provocou a queda de uma árvore na rodovia PR-170, no sentido Apucarana/Novo Itacolomi, e causou a interdição dela.

Veja:

TnOnline TV

Alerta de temporal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja de perigo para tempestades em todo o Paraná. O comunicado foi divulgado às 10h e segue até as 21h desta data.

Por conta disso, pode ser registrado entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora e até mesmo 100 milímetros ao dia em alguns municípios. Há possibilidade de ventos intensos, entre 60 e 100 quilômetros por hora. Além disso, existe o risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

