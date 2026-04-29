Temporal provoca alagamentos em várias regiões de Apucarana; veja vídeos

A forte chuva que atingiu Apucarana (PR) na noite desta quarta-feira (29) provocou alagamentos, falta de energia e mobilizou equipes de resgate em diferentes pontos da cidade. Veja o vídeo no final do texto

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Um dos trechos mais afetados foi a Avenida Aviação, nas proximidades da Vila Nova, que ficou alagada, conforme imagens enviadas à reportagem do TNOnline. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para atender diversas ocorrências ao longo da noite.



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No Residencial Interlagos, dois veículos ficaram ilhados após serem arrastados pela correnteza. Já na Rua Antônio Fernandes Porteiro, um carro foi arrastado e quase caiu em uma ribanceira, sendo contido por equipes do Corpo de Bombeiros.

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Também houve registro de desabamento de muro em outro ponto da cidade. Além disso, moradores de diferentes regiões relataram falta de energia elétrica. A Copel confirmou que o apagão foi causado pela tempestade.

Até o momento, não há confirmação de feridos. Os danos ainda estão sendo levantados pelas autoridades.





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