Temporal derruba árvores e muro de escola em Apucarana; veja

Muro de escola do João Paulo foi atingido

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um temporal provocou estragos na tarde desta quarta-feira (20) em Apucarana, com queda de árvores e destruição de muro em ginásio de escola na região do Núcleo Habitacional João Paulo. Veja vídeo abaixo

continua após publicidade

Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Governador Roberto da Silveira. Os galhos atingiram a fiação. O trânsito flui em meia-pista no local no sentido Núcleo João Paulo-centro. Outra árvore caiu na Rua Desembargador Clotário Portugal, no centro da cidade.

-LEIA MAIS: Motorista fica ferido em colisão traseira na PR-272 em Faxinal



continua após publicidade

O temporal também provocou estragos no ginásio de esportes da Escola Municipal José Idésio Brianezi, do Núcleo João Paulo. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra que o muro caiu.

TNOnline

O temporal começou por volta das 15 horas e atingiu principalmente a região Oeste de Apucarana e a área central da cidade.

continua após publicidade

Um vendaval atingiu uma área da Cidade Alta na tarde desta quarta-feira (20) e provocou prejuízos. tnonline

Siga o TNOnline no Google News