Temporal deixa rastro de destruição em Apucarana; veja fotos e vídeos

Carro atingido no meio da rua em Apucarana

Corsa foi atingido na região do Espaço das Feiras

A tempestade que atingiu Apucarana (PR) na tarde desta quarta-feira (4) deixou um rastro de destruição. O vendaval causou uma série de transtornos em vários pontos da cidade. A região do Bairro da Igrejinha e do Jardim São Pedro é a mais afetada, segundo os primeiros relatos. Não há informações sobre feridos. Veja vídeo abaixo

Há registros de queda de dezenas de árvores em diversos bairros, com veículos e casas atingidos. Destelhamentos de residências e prejuízos em coberturas de prédios foram registrados. Uma parte do muro do Estádio Olímpio Barreto desabou. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão nas ruas para prestar atendimento aos atingidos.

Foto por Reprodução/WhatsApp Árvore de grande porte caiu na Rua Oswaldo Cruz

Após fortes rajadas de vento no início da tarde, uma tempestade de grandes proporções atingiu Apucarana por volta das 16h30. A chuva veio acompanhada de fortes ventos, que chegaram a 77,4 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).



QUEDA DE ÁRVORES

Há quedas de árvores em várias regiões da cidade, principalmente na Rua Oswaldo Cruz, na região da Igrejinha. Duas árvores de grande porte também caíram na Avenida Minas Gerais, prejudicando o trânsito. Os relatos vêm também da região da Delegacia de Polícia Civil, do Country Clube e de inúmeros pontos do centro e dos bairros. Há registros ainda de vários veículos atingidos e também de prejuízos à fiação da Copel.

Nas proximidades do Espaço das Feiras, uma árvore atingiu um GM Corsa, que estava estacionado. Um Corsa Sedan também foi atingido em movimento na Travessa Ponta Grossa, nas proximidades do Estádio Olímpio Barreto, na Vila Nova. Fotos enviadas à redação do TNOnline mostram outros veículos também atingidos em movimento. Um Tracker Chevrolet também foi atingido quando estava na Avenida Minas Gerais.

Foto por (Reprodução) Carro atingido por árvore em Apucarana

QUEDA DE COBERTURA DE GARAGEM EM PRÉDIO

A cobertura da garagem de um prédio, localizado na Rua Oswaldo Cruz, caiu na região do Bairro da Igrejinha. Veículos foram atingidos. Não há registros de feridos.

Foto por Reprodução/WhatsApp

"APAGÃO DE ENERGIA"

Trinta e dois mil imóveis de Apucarana (PR) estão sem energia elétrica na tarde desta quarta-feira (4), confirmou a Copel ao TNOnline. O número representa 52% do total das unidades consumidoras da cidade (61 mil).

"Equipes da Copel estão em campo, trabalhando na regularização do fornecimento de energia a 32 mil unidades consumidoras, que sofreram desligamento na tarde desta quarta-feira após o rompimento de fiação nos jardins Diamantina e Figueira, por volta das 15h. Aproximadamente 20 mil domicílios já foram religados, e os eletricistas seguem atuando nos reparos para concluir a normalização dos serviços", informou a Copel em nota.

FALTA DE ÁGUA



A Sanepar informou que equipamentos do sistema de abastecimento de água de Apucarana estão paralisados devido à falta de energia elétrica, prejudicando o fornecimento de água na cidade. A Copel já foi acionada, mas ainda não há previsão para a normalização no abastecimento.



A Sanepar orienta a população a priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

