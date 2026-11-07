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EL NIÑO

Temporal deixa moradores sem energia e causa alagamentos em Apucarana

Chuva forte atingiu cidade na tarde deste sábado, veja

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Temporal deixa moradores sem energia e causa alagamentos em Apucarana
Autor Apucarana registrou queda de árvores - Foto: redes sociais

Um forte temporal atingiu Apucarana na tarde deste sábado causando queda de energia em alguns pontos da cidade, alagamentos entre bairros e pelo menos dois destelhamentos, segundo informações preliminares da Defesa Civil, que ainda levanta a situação.

O município, assim como outros da região, segue em alerta de tempestade até o final da tarde. Houve registro de queda de postes e de árvores e alagamentos. Nas redes sociais, moradores da região do Interlagos encaminharam vídeos com imagens de ruas alagadas. veja fotos no final da matéria.
Na região da Vila Regina, a queda de uma árvore de grande porte derrubou um poste e causou interrupção do fornecedimento de energia elétrica. Há relatos de bairros sem energia na região Sul de Apucarana.

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LEIA MAIS: Sábado terá chuva e rajadas de vento de até 58 km/h em Apucarana

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Apucarana, Rodrigo Leme, até as 15 horas deste sábado, houve dois pedidos de lonas por conta de destelhamentos. Mas a situação ainda é levantada pelas autoridades. A orientação é que moradores que necessitem de apoio entrem em contato com a Guarda Civil Municipal. O telefone é o 153.

Matéria em atualização

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  • Chuva foi bastante intensa em poucos minutos1 de 4
    Foto: Chuva foi bastante intensa em poucos minutos Autor: redes sociais
  • Rua alagada no Jardim Interlagos2 de 4
    Foto: Rua alagada no Jardim Interlagos Autor: Redes sociais
  • Árvore caiu e derrubou poste na região do Interlagos3 de 4
    Foto: Árvore caiu e derrubou poste na região do Interlagos Autor: Redes sociais
  • Alagamentos pontuais foram registrados em vários pontos da cidade4 de 4
    Foto: Alagamentos pontuais foram registrados em vários pontos da cidade Autor: redes sociais


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alagamentos Apucarana Defesa Civil destelhamentos quebra de energia tempestade
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