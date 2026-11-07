Temporal deixa moradores sem energia e causa alagamentos em Apucarana
Chuva forte atingiu cidade na tarde deste sábado, veja
Um forte temporal atingiu Apucarana na tarde deste sábado causando queda de energia em alguns pontos da cidade, alagamentos entre bairros e pelo menos dois destelhamentos, segundo informações preliminares da Defesa Civil, que ainda levanta a situação.
O município, assim como outros da região, segue em alerta de tempestade até o final da tarde. Houve registro de queda de postes e de árvores e alagamentos. Nas redes sociais, moradores da região do Interlagos encaminharam vídeos com imagens de ruas alagadas. veja fotos no final da matéria.
Na região da Vila Regina, a queda de uma árvore de grande porte derrubou um poste e causou interrupção do fornecedimento de energia elétrica. Há relatos de bairros sem energia na região Sul de Apucarana.
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Segundo o coordenador da Defesa Civil de Apucarana, Rodrigo Leme, até as 15 horas deste sábado, houve dois pedidos de lonas por conta de destelhamentos. Mas a situação ainda é levantada pelas autoridades. A orientação é que moradores que necessitem de apoio entrem em contato com a Guarda Civil Municipal. O telefone é o 153.
Matéria em atualização