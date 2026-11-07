Temporal deixa moradores sem energia e causa alagamentos em Apucarana

Um forte temporal atingiu Apucarana na tarde deste sábado causando queda de energia em alguns pontos da cidade, alagamentos entre bairros e pelo menos dois destelhamentos, segundo informações preliminares da Defesa Civil, que ainda levanta a situação.

O município, assim como outros da região, segue em alerta de tempestade até o final da tarde. Houve registro de queda de postes e de árvores e alagamentos. Nas redes sociais, moradores da região do Interlagos encaminharam vídeos com imagens de ruas alagadas. veja fotos no final da matéria.

Na região da Vila Regina, a queda de uma árvore de grande porte derrubou um poste e causou interrupção do fornecedimento de energia elétrica. Há relatos de bairros sem energia na região Sul de Apucarana.

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Segundo o coordenador da Defesa Civil de Apucarana, Rodrigo Leme, até as 15 horas deste sábado, houve dois pedidos de lonas por conta de destelhamentos. Mas a situação ainda é levantada pelas autoridades. A orientação é que moradores que necessitem de apoio entrem em contato com a Guarda Civil Municipal. O telefone é o 153.

Matéria em atualização

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1 de 4 redes sociais Foto: Chuva foi bastante intensa em poucos minutos Autor: redes sociais

2 de 4 Redes sociais Foto: Rua alagada no Jardim Interlagos Autor: Redes sociais

3 de 4 Redes sociais Foto: Árvore caiu e derrubou poste na região do Interlagos Autor: Redes sociais

4 de 4 redes sociais Foto: Alagamentos pontuais foram registrados em vários pontos da cidade Autor: redes sociais



