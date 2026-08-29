Temporal deixa 4.821 clientes sem energia em Apucarana

Companhia informou que equipes trabalham para restabelecer o fornecimento após chuva acompanhada de rajadas de vento de até 55 km/h neste sábado (29).

A chuva acompanhada de fortes rajadas de vento que atingiu Apucarana na tarde deste sábado (29) deixou 4.821 clientes sem energia elétrica em diferentes pontos do município. A informação foi divulgada pela Copel, que informou que equipes trabalham para restabelecer o fornecimento.

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Segundo a companhia, o temporal registrado na cidade teve rajadas de vento de até 55 km/h, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A chuva começou por volta das 14h45 e provocou transtornos em diferentes regiões de Apucarana. Árvores caíram, estruturas foram danificadas e moradores também relataram destelhamentos e danos à rede elétrica.

Em nota enviada à reportagem, a Copel informou que as equipes atuavam, na tarde deste sábado, para religar os 4.821 clientes afetados pela interrupção no fornecimento de energia em diversos pontos do município.

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Antes da divulgação da nota, moradores de bairros como Residencial Fariz Gebrim, Núcleo Habitacional Marcos Freire, Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti e da região do Lago Jaboti já relatavam falta de energia. Também houve registros de instabilidade no fornecimento em outras regiões da cidade.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Apucarana também registraram ocorrências relacionadas ao temporal, principalmente quedas de árvores e destelhamentos. O levantamento dos danos ainda está sendo atualizado.

A Copel orienta para que os moradores que continuam sem energia elétrica registrem a ocorrência pelos canais oficiais de atendimento, para que seja possível encaminhar os trabalhos de restabelecimento do serviço.