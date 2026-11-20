Diversos bairros de Apucarana estão sem energia elétrica após um forte vendaval atingir a região

Uma tempestade acompanhada por um forte vendaval atinge Apucarana e região na noite desta sexta-feira (20). Até o momento, há relatos de alagamento e destelhamentos em algumas residências. Moradores de diversas regiões, como as proximidades da Prefeitura de Apucarana, região do cemitério Cristo Rei, Vila Feliz, Jardim Aviação, região do Colégio Agrícola e adjacências passam por um apagão.

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A Defesa Civil emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas intensas, raios e vendaval em Apucarana e região. O aviso orienta os moradores a monitorarem as condições do tempo e procurarem locais seguros para se proteger.

A mensagem foi enviada aos celulares da população e informa que o alerta tem validade de seis horas. A previsão inclui possibilidade de temporal, rajadas de vento e queda de granizo.

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A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem áreas abertas durante tempestades e fiquem atentos às orientações dos órgãos de segurança.