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Temporal com granizo e vento forte atinge Apucarana nesta segunda-feira (21)

Há informações de árvores caídas, destelhamentos e interrupção de energia elétrica

Escrito por Da Redação
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Temporal com granizo e vento forte atinge Apucarana nesta segunda-feira (21)
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um forte temporal atingiu Apucarana (PR) e região nesta segunda-feira (21), provocando vento, queda de granizo e causando estragos em diferentes pontos da cidade. Segundo o Simepar, as rajadas de vento chegaram a 124,9 km/h às 19h15. Foi registrado um acumulado de 23,4 mm de chuva, sendo 17,8 mm concentrados em apenas 15 minutos, segundo o Simepar. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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Há registros de granizo em vários bairros e de locais sem energia elétrica. Árvores caíram nas proximidades do Comercial Ivaiporã, na Praça do 28, em frente ao Bradesco, localizado na Praça Rui Barbosa e também no Lago Jaboti.

Na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, vídeos e imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram um semáforo pendurado após a força do temporal. No mesmo trecho e também em outros locais, uma grande quantidade de pedras de granizo se acumulou sobre a pista, deixando o chão completamente branco.

Houve destelhamento de casas, da Catedral Basílica Pontifícia Nossa Senhora de Lourdes e do Shopping Centronorte. O muro do Colégio Estadual Nilo Cairo caiu.

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Ainda não há informações sobre a extensão dos danos ou sobre o número de locais afetados.

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*Matéria em atualização

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