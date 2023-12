Temporal com granizo atinge Apucarana; veja imagens

Um temporal atingiu Apucarana, norte do Paraná, por volta das 12h deste sábado (23). Moradores da cidade entraram em contato com a redação do TnOnline e enviaram fotos e vídeos da forte chuva, que contou com queda de granizo. (Veja abaixo)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja de perigo para tempestades em todo o Paraná. O comunicado foi divulgado às 10h e segue até as 21h desta data.

Por conta disso, pode ser registrado entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora e até mesmo 100 milímetros ao dia em alguns municípios. Há possibilidade de ventos intensos, entre 60 e 100 quilômetros por hora. Além disso, existe o risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Queda de granizo

Internautas enviaram à redação imagens do temporal. Segundo eles, a queda de granizo atingiu várias regiões de Apucarana, como a oeste e a norte.

Rodovia bloqueada

A região do Posto Catariana, saída para o Distrito do Pirapó, foi uma das mais afetadas pela chuva. Um vendaval provocou a queda de uma árvore na rodovia PR-170, no sentido Apucarana/Novo Itacolomi, e causou a interdição dela.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram como foi o temporal na região:

