Temporal com fortes rajadas de vento derruba árvores e causa transtornos em Apucarana

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil registram quedas de árvores e destelhamentos; bairros também enfrentam falta de energia após o temporal em Apucarana

Uma chuva acompanhada de intensas rajadas de vento atingiu Apucarana na tarde deste sábado (29), por volta das 14h45, e deixou um rastro de transtornos em diferentes regiões da cidade. Apesar de durar poucos minutos, o temporal foi suficiente para derrubar árvores, danificar estruturas, provocar destelhamentos e causar falta e instabilidade no fornecimento de energia elétrica.

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Logo após o temporal, moradores começaram a compartilhar nas redes sociais e em grupos de mensagem imagens dos estragos provocados pela força do vento. Em diversos pontos da cidade, árvores caíram sobre calçadas e vias, dificultando o trânsito.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana informou que há várias ocorrências de quedas de árvores registradas pela cidade, além de casos de destelhamento. O levantamento dos danos causados pelo temporal ainda está sendo atualizado.

O coordenador da Defesa Civil de Apucarana, sargento Rodrigo Leme, também informou que o órgão recebeu ocorrências relacionadas à queda de árvores e destelhamentos. Segundo ele, ainda não há um número consolidado de atendimentos.

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Na Avenida Minas Gerais, também foram registrados outdoors derrubados e, em outro ponto da cidade, um ponto de ônibus ficou contorcido após a passagem das intensas rajadas de vento. Na Avenida Brasil, diversos cones utilizados na sinalização das obras e reparos na rodovia foram espalhados pela via devido à força do vento, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Moradores relataram que a intensidade do vento causou medo. Uma moradora que vive na Avenida Curitiba comparou a força do temporal à passagem de um tornado. “Moro aqui na Avenida Curitiba. Levou tudo embaixo do meu prédio. Parecia um tornado”, relatou.

Na região do Jardim Interlagos, outra moradora contou que o temporal provocou diversos estragos, incluindo a queda de árvores e danos à rede elétrica. “No meu bairro, Interlagos, o negócio foi feio. Árvores caíram, derrubaram a fiação dos postes”, relatou.

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Segundo os moradores, a chuva e as rajadas mais intensas duraram poucos minutos, mas foram suficientes para provocar estragos em diferentes bairros da cidade ao mesmo tempo.

O Residencial Fariz Gebrim, o Núcleo Habitacional Marcos Freire, o Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti e a região do Lago Jaboti, entre outros pontos da cidade, permanecem sem energia elétrica. Também houve relatos de instabilidade no fornecimento em bairros como Jardim Apucarana, Jardim Ponta Grossa e Jardim Vale do Sol.

A reportagem entrou em contato com a Copel, que orientou os moradores afetados pela falta de energia a registrarem uma ocorrência pelos canais oficiais de atendimento. Segundo a companhia, o registro permite o encaminhamento da ocorrência e o acompanhamento dos trabalhos para o restabelecimento do fornecimento.

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Veja algumas imagens enviadas ao TN





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Como registrar a falta de energia:

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Os clientes podem comunicar a falta de luz pelos seguintes canais:

• Aplicativo da Copel, disponível para Android e iOS;

• Site da Copel;

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• WhatsApp da companhia;

• Telefone 0800 51 00 116.

Em locais sem acesso à internet, também é possível enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras “SL” seguidas do número da unidade consumidora.

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A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam atualizando o levantamento das ocorrências provocadas pelo temporal.