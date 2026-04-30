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Temporal chega a 100 mm e causa estragos em bairros de Apucarana; veja

Volume variou por região e provocou alagamentos, deslizamentos e danos a casas

Escrito por Lis Kato
Publicado em 30.04.2026, 10:11:42 Editado em 30.04.2026, 11:53:30
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O temporal que atingiu Apucarana na noite desta quarta-feira (29) provocou alagamentos em vários bairros da cidade, causando transtornos para moradores. Um carro chegou a ser arrastado pela força da água no Residencial Interlagos e houve registros de enxurradas invadindo residências. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), responsável pela medição no Estado, a chuva somou cerca de 50 milímetros até as 21h desta quarta-feira na cidade. No entanto, medições extraoficiais da Sanepar indicam volumes de até 100 milímetros na região sul da cidade.

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- LEIA MAIS: Temporal provoca alagamentos em várias regiões de Apucarana; veja vídeos

A variação no volume de chuva entre diferentes pontos do município ajuda a explicar por que algumas regiões foram mais afetadas que outras. Enquanto a estação do Simepar registrou índice menor, áreas específicas concentraram volumes elevados, resultando em alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Em entrevista à reportagem, o sargento Rodrigo Leme, da Defesa Civil, afirmou que as equipes atenderam pelo menos 12 ocorrências durante a noite. “Foi uma chuva muito concentrada em alguns pontos da cidade, o que gerou situações de inundação relâmpago e deslocamento de massa”, explicou.

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Os primeiros registros ocorreram na Avenida Minas Gerais, na região do Bom Jesus da Lapa, com três pontos de alagamento próximos a comércios. A enxurrada seguiu para a Avenida Aviação, onde a água atingiu cerca de dois quarteirões, com nível entre 30 e 40 centímetros.

Temporal chega a 100 mm e causa estragos em bairros de Apucarana; veja
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline

No Jardim Interlagos, um carro ficou ilhado ao tentar cruzar entre os bairros Interlagos e Veneza. Já na Rua Rolivar Beje, houve deslocamento de terra e queda de muros em dois pontos, com grande quantidade de lama atingindo a via.

A situação mais grave foi registrada no Jardim Catuaí, onde uma casa foi parcialmente destruída após o deslizamento de terra. Duas pessoas sofreram ferimentos leves, enquanto outras conseguiram sair do imóvel antes do impacto.

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Segundo Leme, o foco das equipes foi garantir a segurança dos moradores. “A Defesa Civil atua primeiro para preservar vidas. Depois, avaliamos os danos estruturais e prestamos apoio às famílias atingidas”, destacou.

Além dos danos materiais, moradores de diferentes regiões relataram falta de energia elétrica. A Copel confirmou que o apagão foi provocado pela tempestade.

Temporal chega a 100 mm e causa estragos em bairros de Apucarana; veja
AutorSargento Rodrigo Leme, da Defesa Civil de Apucarana. - Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Apesar da gravidade das ocorrências, não há registro de vítimas em estado grave. Os prejuízos seguem sendo avaliados pelas autoridades.

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