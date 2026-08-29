Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
TEMPORAL EM APUCARANA

Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos

Chuva acompanhada de rajadas de vento derrubou árvores, danificou estruturas, espalhou cones e provocou destelhamentos neste sábado (29)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
Autor Foto: Foto cedida ao TNOnline

O temporal que atingiu Apucarana na tarde deste sábado (29) provocou estragos em diferentes regiões da cidade. A chuva, acompanhada de fortes rajadas de vento, começou por volta das 14h45 e, apesar de durar poucos minutos, foi suficiente para derrubar árvores, danificar estruturas e afetar a rede elétrica.

- LEIA MAIS: Temporal deixa 4.821 clientes sem energia em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Moradores registraram e compartilharam imagens dos estragos logo após a passagem da tempestade. Árvores e galhos foram encontrados caídos sobre calçadas e vias, enquanto estruturas também foram danificadas pela força do vento.

Na Avenida Brasil, árvores e galhos ficaram espalhados pela via. A força do vento também deslocou diversos cones utilizados na sinalização de obras e reparos na rodovia, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Outro registro chamou a atenção: um ponto de ônibus ficou contorcido após ser atingido pelas fortes rajadas. Também foram registradas quedas de outdoors em diferentes pontos da cidade.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana informou que recebeu diversas ocorrências relacionadas ao temporal, principalmente por quedas de árvores e destelhamentos. A Defesa Civil também registrou atendimentos e informou que o levantamento dos danos ainda está sendo realizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moradores de diferentes bairros relataram a intensidade do vento. Na Avenida Curitiba, uma moradora descreveu a força da tempestade e comparou a sensação à passagem de um tornado. “Moro aqui na Avenida Curitiba. Levou tudo aqui embaixo do meu prédio. Parecia um tornado”, relatou.

No Jardim Interlagos, outra moradora contou que árvores caíram e atingiram a fiação dos postes. “No meu bairro, Interlagos, o negócio foi feio. Árvores caíram, derrubando a fiação dos postes”, relatou.

Além dos danos provocados diretamente pelo vento, diversos pontos da cidade ficaram sem energia elétrica. A Copel informou que as rajadas chegaram a 55 km/h, segundo dados do Simepar, e que equipes trabalham para restabelecer o fornecimento. Ao todo, 4.821 clientes foram afetados pela interrupção do fornecimento de energia em diferentes pontos do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, não há informações sobre vítimas relacionadas ao temporal.

VEJA OS ESTRAGOS

Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos
AutorFoto: Foto cedida ao TNOnline


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana chuva Defesa Civil Estragos força do vento temporal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV