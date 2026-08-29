Temporal causa estragos em diferentes pontos de Apucarana; veja fotos

O temporal que atingiu Apucarana na tarde deste sábado (29) provocou estragos em diferentes regiões da cidade. A chuva, acompanhada de fortes rajadas de vento, começou por volta das 14h45 e, apesar de durar poucos minutos, foi suficiente para derrubar árvores, danificar estruturas e afetar a rede elétrica.

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Moradores registraram e compartilharam imagens dos estragos logo após a passagem da tempestade. Árvores e galhos foram encontrados caídos sobre calçadas e vias, enquanto estruturas também foram danificadas pela força do vento.

Na Avenida Brasil, árvores e galhos ficaram espalhados pela via. A força do vento também deslocou diversos cones utilizados na sinalização de obras e reparos na rodovia, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Outro registro chamou a atenção: um ponto de ônibus ficou contorcido após ser atingido pelas fortes rajadas. Também foram registradas quedas de outdoors em diferentes pontos da cidade.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana informou que recebeu diversas ocorrências relacionadas ao temporal, principalmente por quedas de árvores e destelhamentos. A Defesa Civil também registrou atendimentos e informou que o levantamento dos danos ainda está sendo realizado.

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Moradores de diferentes bairros relataram a intensidade do vento. Na Avenida Curitiba, uma moradora descreveu a força da tempestade e comparou a sensação à passagem de um tornado. “Moro aqui na Avenida Curitiba. Levou tudo aqui embaixo do meu prédio. Parecia um tornado”, relatou.

No Jardim Interlagos, outra moradora contou que árvores caíram e atingiram a fiação dos postes. “No meu bairro, Interlagos, o negócio foi feio. Árvores caíram, derrubando a fiação dos postes”, relatou.

Além dos danos provocados diretamente pelo vento, diversos pontos da cidade ficaram sem energia elétrica. A Copel informou que as rajadas chegaram a 55 km/h, segundo dados do Simepar, e que equipes trabalham para restabelecer o fornecimento. Ao todo, 4.821 clientes foram afetados pela interrupção do fornecimento de energia em diferentes pontos do município.

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Até o momento, não há informações sobre vítimas relacionadas ao temporal.

VEJA OS ESTRAGOS

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