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ACIDENTE

Temporal arrasta brinquedo inflável e deixa duas crianças feridas em Apucarana

Vento forte atingiu chácara em Apucarana neste sábado (29); crianças, de aproximadamente sete anos, estavam no brinquedo no momento do acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Temporal arrasta brinquedo inflável e deixa duas crianças feridas em Apucarana
Autor Foto: Foto cedida ao TNOnline

Duas crianças, de aproximadamente sete anos, ficaram feridas após um brinquedo inflável ser arrastado pela força do vento durante o forte temporal que atingiu Apucarana na tarde deste sábado (29). O acidente aconteceu em uma chácara, onde as crianças estavam brincando no momento em que o vento ganhou intensidade.

Após o ocorrido, um pedido de oração pelas duas crianças começou a circular em grupos de mensagens e nas redes sociais. O pedido afirma que elas foram encaminhadas para atendimento hospitalar e que a situação de uma delas seria mais delicada.

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- LEIA MAIS: Prefeitura mobiliza equipes para reduzir impactos do temporal em Apucarana

Informações repassadas à reportagem apontam que a menina e o irmão ficaram feridos no acidente e permanecem recebendo atendimento médico. O estado de saúde das crianças ainda não foi confirmado oficialmente à reportagem, mas, de acordo com a proprietária da chácara, elas estão bem: “Graças ao Misericordioso Jesus, estão todos bem”.

O acidente aconteceu de forma repentina, segundo uma testemunha que estava na chácara e presenciou o momento em que o brinquedo foi levado pelo vento.

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“Não deu nem tempo. Começou um chuvisco e, na hora que começou, o vento já bateu. Não deu nem tempo de tirar as crianças de lá. Foi assustador”, relatou.

De acordo com a testemunha, o vento ganhou força poucos instantes depois do início da garoa. Foi muito doido. Na hora que começou o chuvisco, já veio o vento”, contou.

O brinquedo inflável teria sido arrastado pela força do vento e acabou parando na cerca que fica ao redor do campo de futebol da propriedade. “O brinquedo foi parar na cerca que fica em volta do campo de futebol, onde ele estava instalado. Foi muito feio”, relatou a testemunha.

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O temporal atingiu Apucarana por volta das 14h45 deste sábado e provocou estragos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Copel, o Simepar registrou rajadas de vento de até 48,2 km/h.

Árvores caíram, estruturas foram danificadas, houve destelhamentos e milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica. Durante a tarde, a Copel informou que 4.821 clientes chegaram a ser afetados pela interrupção no fornecimento em diferentes pontos do município.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também atenderam diversas ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo quedas de árvores e destelhamentos.

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A reportagem busca confirmação junto aos serviços de emergência sobre o atendimento às crianças.

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acidente Apucarana Atendimento Médico brinquedo inflável cuidado infantil temporal
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