Temporal: Apucarana registra chuva e ventos de 72 Km/h; saiba mais

Árvore que caiu na rua Franko

A chuva e o vento forte que atingiram Apucarana no final de semana deixou os moradores da cidade assustados. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no domingo (30) o vento chegou a 72 km/h. Árvores caíram e imóveis foram destelhados.

Já no sábado (29), de acordo com o Simepar, o vento foi de 66 km/h. Os Bombeiros de Apucarana atenderam quatro quedas de árvores na cidade: na Rua José dos Santos Lebre no Jardim Paraíso, na Rua Luiz Cláudio Matsui no Jardim Colonial II, na Rua Liberato Noli no Residencial Interlagos e na Rua Franko.

De acordo com o meteorologista Reinaldo Kneib do Simepar, no domingo choveu 13,2 milímetros. No sábado, a estação não computou o volume de chuva. "No sábado não choveu um grande volume de chuva, tanto que a estação não conseguiu captar a quantidade, o que assustou foi o vento, que deu a impressão de chuva forte. No domingo a chuva ficou dentro do esperado", explica.

Nesta segunda, deve chover aproximadamente 20.1 mm. Ainda conforme o meteorologista, as pancadas devem ocorrer ao longo do dia no município e região. As chuvas devem continuar na terça-feira (1/11) e durante a semana o tempo segue instável.

Prefeitura atende moradores após temporal

Equipes da Prefeitura foram acionadas no final de semana para atender situações de quedas de árvores e de destelhamentos. As fortes chuvas, acompanhadas de ventos, foram registradas no sábado e domingo, provocando também o entupimento de bocas de lobo e avarias no asfalto.

O prefeito Junior da Femac afirma que a Prefeitura atuou no atendimento das ocorrências, através da Guarda Civil Municipal (GCM) e das secretarias municipais de Serviços Públicos e de Meio Ambiente. “As nossas equipes continuam de prontidão, pois existe previsão de chuvas ainda para hoje e terça-feira”, reforça Junior da Femac, solicitando para que as pessoas acionem a Defesa Civil através do 153.

O secretário de Meio Ambiente, Gentil Pereira, afirma que houve a queda de árvores na Praça do Redondo, no Jardim Paraná, no Jardim Interlagos, na Rua Osório Ribas de Paula (nas proximidades da capela mortuária) e também no Parque da Raposa. “Atuamos no final de semana através de um trabalho conjunto entre as secretarias de Serviços Públicos e Meio Ambiente, contando também com o apoio do Corpo de Bombeiros”, afirma Pereira.

De acordo com Reinaldo de Andrade, comandante da GCM, ocorreram casos de destelhamento de casas em diversas regiões da cidade, como no Jardim Ponta Grossa e no Jardim Interlagos. “Estamos trabalhando no atendimento das ocorrências, fornecendo lonas para as famílias”, afirma, citando ainda que foram registradas avarias também no telhado do Centro Municipal de Educação Infantil Sonhos de Esperança, localizado no Parque Bela Vista.

Municípios do Vale do Ivaí seguem sem água por falta de energia

A Sanepar informa que o abastecimento de água em 10 municípios da região do Vale do Ivaí está comprometido nesta segunda-feira (31). A situação é consequência das chuvas volumosas, acompanhadas por raios e ventos, que chegaram na região na última sexta-feira. Em alguns lugares, a energia não voltou e, em outros, foram registradas novas quedas. A Copel está em campo trabalhando, mas não há previsões de restabelecimento.

Os lugares mais críticos, no momento, são a cidade de Grande Rios e o distrito Flórida do Ivaí, a cidade de Rosário do Ivaí e os distritos Ribeiro Bonito, Vila União e Campineiro do Sul, além de Dinizópolis, distrito de Cruzmaltina. Estas localidades estão há mais de 48 horas sem energia nas suas captações de água.

