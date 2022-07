Tempo volta a firmar nesta quinta-feira em Apucarana, diz Simepar

Da Redação

O tempo segue firme na Cidade Alta

Nesta quinta-feira (14), o tempo ainda apresenta alguma condição de instabilidade na "metade sul" do Paraná. Isso ocorre principalmente entre o período da madrugada e manhã.

A região norte do Estado, por sua vez, deve registrar tempo firme, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Apucarana, por exemplo, deve ter um dia ensolarado.

O Simepar informa que o município pode registrar alguns períodos com bastante nuvens, mas não é esperada a ocorrência de chuva.

A passagem da frente fria pelo Paraná fez com que as temperaturas despencassem. O amanhecer na Cidade Alta será de temperaturas amenas, com mínima de 14ºC. Entretanto, no decorrer do dia os valores já voltam a se elevar um pouco mais, e, com isso, Apucarana deve registrar máxima de 24ºC.

Região

Jandaia do Sul, que também fica no norte do Paraná, deve ter um dia com bastante nebulosidade. Na maior parte do dia, o sol surge entre nuvens no município. A respeito das temperaturas, a mínima prevista é de 11ºC, e máxima de 26ºC.

Ivaiporã apresenta as mesmas características que as do município citado anteriormente, sendo assim, o sol também deve aparecer entre nuvens.

Devido à passagem da frente fria, as temperaturas ficam amenas na cidade. Elas devem variar entre 12ºC e 25ºC.

