Tempo volta a firmar a partir desta quinta-feira (27), informa Simepar

As temperaturas devem variar entre 16ºC e 23ºC

O tempo volta a firmar a partir desta quinta-feira (26), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O sistema frontal que atuava sobre o estado começa a se afastar para o oceano, levando consigo a instabilidade atmosférica.

No entanto, ainda conforme o instituto meteorológico, algumas chuvas bem pontuais podem ocorrer em alguns municípios, principalmente naqueles que ficam localizados entre o norte e leste paranaense. As chuvas previstas devem ser de fraca intensidade em sua grande maioria.

Em relação à cidade de Apucarana, norte do Paraná, o dia deve ser estável. A previsão do Simepar aponta que não deve chover na Cidade Alta ao decorrer desta quinta. Inclusive, a entidade informa que o sol deve predominar neste dia.

Já a Climatempo, empresa que também presta serviço meteorológico, mostra que o sol pode sim aparecer no município, mas acompanhado de nuvens. A companhia, assim como o Simepar, indica que não há previsão de chuva para Apucarana.

Apesar da partida do sistema frontal, as temperaturas seguem amenas, em especial no extremo sul do Paraná. Cidades dessa região podem registrar um pouco mais de frio ao amanhecer.

Durante a tarde, esquenta mais entre o oeste e norte do estado.

Na "Capital do Boné", as temperaturas devem variar entre 16ºC e 23ºC.

