Tempo volta a ficar instável sobre o Paraná a partir desta quinta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Existe uma precipitação acumulada de 5.0 milímetros

Um sistema de baixa pressão se amplifica entre o Paraguai e o norte da Argentina, nesta quinta-feira (6), e influencia as condições do tempo também no Sul do Brasil. No Paraná, por exemplo, chuvas são previstas durante a madrugada nas regiões noroeste, oeste e sudoeste. Além disso, a situação persiste ao longo do dia.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as demais regiões paranaenses devem registrar pancadas a partir da tarde.

Em Apucarana, norte do Paraná, o dia será instável. O sol pode aparacer no município nas primeiras horas da manhã, porém, ao decorrer do dia, ele começa a perder espaço para as nuvens.

continua após publicidade .

Conforme o instituto meteorológico, a Cidade Alta deve registrar chuva à noite. A probabilidade de ocorrência do fenômeno é de 97%, além de uma precipitação acumulada de 5.0 milímetros.

Em função das chuvas, as temperaturas ficam amenas em relação as que foram registradas nos dias anteriores.

Em Apucarana, os valores devem variar entre 16ºC e 28ºC.

Siga o TNOnline no Google News