Tempo volta a ficar instável em Apucarana e região neste domingo

O Simepar indica que existe possibilidade de chuva para este domingo em Apucarana

A chuva deve retornar à Apucarana e região neste domingo (25), conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Inclusive, a instabilidade afeta todos os setores do Estado, trazendo possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.

A Cidade Alta, por exemplo, tem uma precipitação acumulada de 13.6 mm. A probabilidade de ocorrência de chuva no município é de 97%, segundo o Simepar.

A respeito das temperaturas, a mínima prevista é de 12ºC, enquanto a máxima deve chegar aos 20ºC .

Previsão para a semana

O instituto meteorológico informa que a semana será chuvosa em quase todas as regiões do Paraná. Na segunda-feira (26), ainda fica com muitas nuvens e sujeito a chuvas do leste ao norte do Estado, com pouca variação das temperaturas.

Na terça-feira (27), volta a ter chuva em todas as regiões paranaenses.

