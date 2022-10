Tempo volta a ficar instável em Apucarana e região a partir desta 5ª

Da Redação

Há uma precipitação acumulada de 11.6 mm para o município

A instabilidade atmosférica se espalha por todas as regiões paranaenses nesta quinta-feira (6), em função do avanço de um sistema frontal que passa rapidamente pelo Estado. Assim, ao decorrer do dia, são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições são favoráveis para ocorrência de tempestades em algumas localidades. Acumulados de chuva também podem ser significativos, especialmente no interior do Paraná.

No norte do Estado não é diferente. Apucarana, por exemplo, apresenta 98% de probabilidade de ocorrência de chuva e uma precipitação acumulada de 11.6 mm.

A previsão aponta ainda que o sol pode surgir em alguns momentos na cidade, mesmo entre nuvens.

No decorrer do período, as temperaturas ficam amenas em todas as regiões. Na Cidade Alta, os valores não variam muito. A mínima prevista é de 17ºC e a máxima de 23ºC.

Região

O Climatempo indica que a quinta-feira será instável em Jandaia do Sul, município que também está localizado no norte do Estado. De acordo com a previsão do instituto meteorológico, a cidade pode registrar chuva ao decorrer do dia. A precipitação acumulada é de 45 mm.

O sol pode surgir entre nuvens em Jandaia em alguns períodos. Em relação às temperaturas, a mínima esperada é de 15ºC, e a máxima de 24ºC.

Ivaiporã, por sua vez, deve registrar uma quantidade expressiva de chuva neste dia. O instituto meteorológico aponta que há uma precipitação acumulada de 60 mm para o município.

As temperaturas previstas são: 17ºC para mínima e 22ºC para máxima.

