Tempo volta a ficar firme em Apucarana e região neste fim de semana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As possibilidades de chuva para este fim de semana são inexistentes

Após uma semana chuvosa, o tempo volta a ficar estável em Apucarana e região ao longo deste sábado (1º). Isso ocorre porque, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade começa a perder força sobre o Estado.

continua após publicidade .

Sendo assim, os municípios localizados no norte e oeste do Estado devem registrar sol neste dia. No entanto, alguns períodos podem ser nublados, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Já no leste (Região Metropolitana de Curitiba e litoral), o sol ficará entre nuvens.

continua após publicidade .

Ainda conforme o instituto meteorológico, durante a madrugada existe a possibilidade de ocorrência de chuva no sudoeste e sul, na divisa com Santa Catarina.

O Simepar também informa que as temperaturas voltam a se elevar, principalmente no interior do estado. Na Cidade Alta, por exemplo, a máxima pode chegar aos 24ºC, um valor superior aos registrados nos dias anteriores.

A mínima obtida foi de 14ºC.

continua após publicidade .

Previsão para o domingo

Neste domingo (2), dia em que os brasileiros e brasileiras têm um compromisso em comum: a votação, o tempo será estável. Segundo as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol deve predominar sobre a Cidade Alta e toda a região do Vale do Ivaí.

Em relação às temperaturas, a mínima obtida em Apucarana foi de 14ºC, enquanto a máxima deve chegar à casa dos 26ºC.

Siga o TNOnline no Google News