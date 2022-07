Tempo volta a ficar estável nesta terça-feira em Apucarana e região

Da Redação

O sol volta a surgir na Cidade Alta nesta terça-feira

Nesta terça-feira (19) ainda há previsão de alguns eventos de chuva, acompanhadas também de descargas atmosféricas, principalmente na "metade sul" do Estado. No entanto, é baixa a expectativa para ocorrência de temporais, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na região norte do Paraná, por sua vez, a estabilidade volta a predominar neste dia. Apucarana, por exemplo, terá um dia ensolarado.

Além disso, as temperaturas devem se elevar um pouco mais do que nos dias anteriores nas cidades paranaenses. Isso ocorre mesmo com a previsão de chuva para alguns municípios.

A Cidade Alta registrará máxima de 26ºC durante esta terça-feira. A mínima obtida foi de 16ºC.

Região

O tempo também volta a ficar firme em Jandaia do Sul, também no norte do Paraná. O sol pode surgir entre nuvens, mas não existe previsão de chuva para o município.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 12ºC, e a máxima de 26ºC.

Ivaiporã também terá tempo firme. A terça-feira será um pouco mais quente na cidade, com mínima de 12ºC, e máxima de 25ºC.

