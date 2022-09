Tempo volta a ficar estável em Apucarana a partir desta quinta-feira

Da Redação

Segundo o Simepar, não existe possibilidade de chuva na Cidade Alta nesta quinta-feira (8)

A partir desta quinta-feira (8) as chuvas perdem força e o tempo volta a ficar estável sobre o Paraná, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Com isso, o sol volta a surgir nas cidades do Estado, mas, em alguns períodos, pode surgir entre nuvens. No entanto, o sol deve predominar na maior parte do dia.

Por conta disso, espera-se uma elevação bem expressiva das temperaturas em todos os setores.

No norte e noroeste, durante a tarde, as máximas podem chegar à casa dos 30ºC, ou seja, a quinta-feira será um pouco mais quente do que os dias anteriores. Em Apucarana, no período vespertino, os termômetros devem registrar máxima de 28ºC. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 16ºC.

O Simepar também informa que os próximos dias serão de tempo firme na Cidade Alta e região.

Vale do Ivaí

Em Jandaia do Sul, o tempo será de sol entre nuvens, mas não existe possibilidade de chuva no município. As temperaturas devem variar entre 13ºC e 29ºC.

O amanhecer em Ivaiporã foi gelado, com mínima de 13ºC. Mas, por conta da presença do sol, esquenta bastante durante a tarde e máxima deve chegar aos 28ºC. Não existe previsão de chuva para a cidade.





