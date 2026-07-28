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ATENÇÃO

Tempo "vira" nesta quarta-feira (29) com previsão de chuva em todo PR

Há alertas de perigo para tempestades intensas, ventania e queda de granizo

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 20:34:36 Editado em 28.07.2026, 20:34:25
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Tempo
Autor Há previsão de chuva também em Apucarana - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

O tempo "vira" nesta quarta-feira (29) com previsão de chuva em todo o Paraná, trazendo uma mudança brusca nas condições climáticas do estado. Em Apucarana, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica pouca chuva, com precipitação acumulada de 5.4 mm e umidade relativa do ar variando entre 63% e 94%. No entanto, para a maior parte do estado, o cenário exige atenção: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil emitiram alertas de perigo para tempestades intensas, ventania e queda de granizo.

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O aviso do Inmet destaca o risco de precipitações acumuladas de até 60 mm/h ou 100 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h em 131 cidades da faixa sul do estado. Já o boletim conjunto divulgado pelo Simepar e pela Defesa Civil indica que os riscos de temporais severos são mais altos para as regiões oeste e sudoeste do Paraná.

Sobre a gravidade e os potenciais impactos dessa instabilidade, os órgãos estaduais alertam: "Nesta quarta-feira há previsão de tempestades pontualmente intensas, chuva forte em curto espaço de tempo, intensas rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo, que podem provocar queda de galhos, queda de árvores, alagamentos, destelhamentos, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia".

A virada no tempo é explicada pela chegada de uma frente fria, combinada com a intensificação de um sistema de baixa pressão na costa do Sul do Brasil. O Simepar detalhou a movimentação climática: "Chuva ocorre desde a madrugada no interior do estado, com possibilidade elevada de tempestades (chuva, raios e rajadas de vento). Ainda durante a manhã as chuvas alcançam o leste e o norte paranaense. Sistema deve avançar bem rápido, por isso há condições para rajadas de vento fortes (acima dos 50 km/h). Em função da instabilidade, as temperaturas não variam muito ao longo do dia, com valores máximos abaixo dos 25°C (bem diferente da terça-feira)".

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