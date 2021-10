Da Redação

A chegada de uma frente fria trouxe mudanças no tempo para Apucarana nesta sexta-feira (1). Uma forte chuva atinge a cidade.

Antes da chuva, uma nuvem escura chamou a atenção dos moradores da cidade. Uma árvore caiu no centro de Apucarana.

Pessoas que estão no centro relataram que os vidros de algumas lojas chegaram a quebrar e que o semáforo da Rua Ponta Grossa está sem funcionar, pois um poste caiu. Em breve mais informações.

Tempo vira em Apucarana e chuva provoca queda de árvore

Um estabelecimento comercial da Avenida Curitiba teve o vidro destruído por conta da chuva.

Tempo vira em Apucarana e chuva provoca queda de árvore

Tempo

Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e demais estados do Sul do país ao longo desta sexta-feira. Com isso, chuvas são esperadas a partir da divisa com Santa Catarina, se estendendo para demais regiões do Estado ao longo do dia. Assim, há condições favoráveis para o desenvolvimento de temporais em diversas regiões do Paraná.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há 87% de possibilidade de ocorrência de chuva em Apucarana. A precipitação acumulada é de 11.0 mm.