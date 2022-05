Tempo segue instável nesta terça-feira em Apucarana e região

Da Redação

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que a frente fria avança para São Paulo e as chuvas diminuem um pouco na região. Porém, as condições de instabilidade, mesmo com o afastamento da frente fria, continuam sobre o Paraná.

Apucarana, cidade situada no Norte do estado, apresenta condições para chuvas nesta terça-feira (31). De acordo com o instituto meteorológico, existe 96% de possibilidade de ocorrência de chuva no município, com uma precipitação acumulada de 23.3 mm.

Por estar sob chuva, os termômetros devem registrar temperaturas amenas na Cidade Alta. A mínima prevista é de 14ºC e a máxima de 18ºC.

O Simepar também informa que, no período da noite para a quarta-feira, novas áreas de chuva ganham força. Além disso, é possível que ocorra um volume significativo de chuva, principalmente entre os munícipios do Oeste/Noroeste, Centro, Sul e Leste do estado.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve registrar chuva nesta terça-feira, com uma precipitação acumulada de 20 mm. Os termômetros devem marcar mínima de 14ºC e máxima de 20ºC.

Em Ivaiporã, pode chover a qualquer momento e a precipitação é de 25 mm. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 14ºC e máxima de 18ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 12ºC e máxima de 17ºC. Também existe a possibilidade de chuva no município, com uma precipitação de 15 mm.