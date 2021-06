Tempo segue instável nesta terça-feira em Apucarana e região

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu com o tempo fechado nesta terça-feira (8) e registrou chuva em algumas pontos. A temperatura mínima marcada foi 14º C e a máxima não deve passar de 17º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo será instável, com 98% de possibilidade de ocorrência de chuva na Cidade Alta e região. A precipitação acumulada é de 16.2 mm.

A instabilidade segue nesta terça-feira em todo o Paraná, em decorrência da circulação dos ventos que continua transportando ar mais úmido. Ainda há condição para chuvas durante boa parte do dia nas diversas regiões paranaenses. Risco de algum temporal localizado persiste. Temperaturas se mantém amenas.