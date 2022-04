Da Redação

Tempo segue instável nesta terça-feira em Apucarana

O tempo continua instável nesta terça-feira (12) em Apucarana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe 89% de probabilidade de ocorrência de chuva na Cidade Alta. A precipitação acumulada é de 6.6 mm.

O instituto informa que uma frente fria segue atuando na altura do Sul do Brasil, por isso chove em vários setores a qualquer momento do dia. No oeste e no sudoeste paranaense a chuva deve ser bastante expressiva. Há risco também de tempestades nas diversas regiões do Estado, com descargas atmosféricas, ventos fortes e até mesmo precipitação de granizo.



Mesmo com possibilidade de chuva, as temperaturas seguem elevadas no município. Ao amanhecer a mínima obtida foi de 20ºC, já a máxima deve chegar aos 29ºC.