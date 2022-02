Da Redação

Tempo segue instável nesta sexta-feira em Apucarana e região

Apucarana amanheceu com sol entre nuvens nesta sexta-feira (18) e registrou temperatura mínima de 18ºC. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 27ºC.

Ainda conforme o Simepar, a instabilidade ainda persiste na região e, por conta disto, a possibilidade de chuva não é descartada. A precipitação acumulada é de 7.6 mm.

Nesta sexta-feira no Paraná, com maior tendência de umidade na atmosfera do leste do estado, espera-se uma maior variação da nebulosidade e um desenvolvimento de algumas nuvens de chuva, principalmente da tarde para noite. Em relação às temperaturas, se elevam até tarde no norte e oeste, enquanto mais lenta será a elevação nas porções do leste do estado.