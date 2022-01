Da Redação

Tempo segue instável nesta sexta-feira (28) em Apucarana

O tempo deve continuar instável nesta sexta-feira (28), em Apucarana e região. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Cidade Alta amanhece com o tempo fechado e deve registrar pancadas de chuva ao decorrer do dia. A precipitação acumulada é de 21.2 mm.

Chove a qualquer hora do dia em grande parte do Estado, com pancadas moderadas/fortes previstas em alguns pontos (inclusive ainda existe risco de temporal especialmente entre o oeste, noroeste e no norte pioneiro). As temperaturas apresentam pouca oscilação ao longo do dia. Na RMC os valores máximos ficam abaixo dos 20°C, por exemplo



Por conta da chegada de uma frente, as temperaturas ficam amenas, tendo como mínima 19ºC. A máxima não deve ultrapassar dos 26ºC.