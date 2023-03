Tempo segue instável nesta sexta-feira (10) em Apucarana e região

Da Redação

O tempo segue instável em todo o Estado nesta sexta-feira (10), conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O ambiente atmosférico segue favorável a intensificação de áreas de chuva em todos os setores, novamente com condições para tempestades. Entre o leste (Região Metropolitana de Curitiba e Litoral) e o Norte Pioneiro, as precipitações ocorrem a qualquer hora do dia. No oeste e no sudoeste faz bastante calor.

Essa mesma condição afeta Apucarana, norte do Paraná. Conforme o instituto meteorológico, o município apresenta 97% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 14.3 milímetros. As pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

As temperaturas seguem elevadas na Cidade Alta, mas abaixo do que foi registrado nos dias anteriores. Os termômetros obtiveram a mínima de 19ºC ao amanhecer.

A máxima esperada é de 25ºC.

