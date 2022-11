Tempo segue instável nesta segunda-feira em Apucarana; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As temperaturas devem variar entre 18ºC e 26ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a segunda-feira (14) será mais um dia de tempo instável em quase todos os municípios paranaenses. Apucarana, situada no norte do Paraná, por exemplo, deve registrar pancadas de chuva ao decorrer do dia.

continua após publicidade .

O município amanheceu com o tempo fechado e muita neblina, fator que obriga os motoristas a redobrarem a atenção. Inclusive, a Cidade Alta já registrou chuva durante a madrugada desta segunda-feira, e deve chover muita mais ao decorrer do dia. O instituto meteorológico indica que há 96% de probabilidade de ocorrência de chuva para Apucarana e 18.7 mm de precipitação acumulada.

Assim como nos dias anteriores, mesmo sob chuva, o tempo continua abafado. Ao amanhecer, a mínima registrada na cidade foi de 18ºC, enquanto a máxima deve chegar aos 26ºC.

continua após publicidade .

Ainda conforme a previsão do Simepar, o mau tempo deve persistir somente até esta segunda-feira, pois, ao longo do dia, a frente fria começa a se afastar do Estado. Desta forma, o sol volta a aparecer nos próximos dias e faz com que as temperaturas se elevam novamente.

Siga o TNOnline no Google News