Tempo segue instável nesta quinta-feira (2) em Apucarana

Da Redação

Há uma precipitação acumulada de 27.2 milímetros para o município

O tempo segue aquecido no Paraná nesta quinta-feira (2) e, por conta disso, existe possibilidade de algumas chuvas isoladas, algo típico da atual estação do ano, o verão. De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as pancadas devem ocorrer, principalmente, no período da tarde, devido ao aquecimento diurno, o que favorece a formação de nuvens.

Na Cidade Alta, situada no setor norte, o dia segue instável. O município pode registrar chuvas a qualquer momento do dia. O instituto meteorológico aponta que há 95% de probabilidade de ocorrência de chuva e uma precipitação acumulada de 27.2 milímetros.

Em relação às temperaturas, elas seguem abaixo do que foi registrado nos dias anteriores, onde a máxima se aproximava ou ultrapassava dos 30ºC. Nesta quinta-feira, os valores devem variar entre 20ºC e 24ºC.

