Tempo segue instável nesta quarta-feira (7) em Apucarana

Da Redação

O Simepar informa que existe 95% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade

Uma frente fria atingiu todas as áreas do Paraná na terça-feira (7) e isso trouxe instabilidade. Na região Norte, por exemplo, que é onde fica Apucarana, começou a chover durante a madrugada e as pancadas continuaram a ocorrer durante o dia. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo segue chuvoso nesta quarta-feira (8) também.

continua após publicidade .

Ainda conforme o instituto, as áreas de chuva estão avançando para o estado de São Paulo, porém, ainda existe previsão de pancadas acompanhadas de descargas elétricas para os municípios do Noroeste e Norte. Para a Cidade Alta existe 95% de possibilidade de ocorrência de chuva. A precipitação acumulada é de 2.8 mm.

Nas demais regiões do Estado, não se descarta a ocorrência de alguma chuva fraca/garoa de forma bem isolada.

continua após publicidade .

Por conta da frente fria, as temperaturas devem ficar mais amenas nesta quarta. Em Apucarana, a mínima prevista é de 14ºC e a máxima não deve ultrapassar dos 23ºC.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve ter tempo instável, com previsão de chuva. A precipitação acumulada é de 10 mm. No município, os termômetros devem marcar mínima de 14ºC e máxima de 23ºC.

continua após publicidade .

Em Ivaiporã, também existe a possibilidade de chuva, com uma precipitação de 4 mm. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 13ºC e máxima de 22ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 11ºC e máxima de 21ºC. Além disso, é esperada a ocorrência de chuva no município. A precipitação é de 4 mm.