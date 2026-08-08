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Tempo segue instável em Apucarana neste sábado (08); veja a previsão

Simepar prevê 8,1 mm de chuva e rajadas de vento de até 54 km/h no município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Tempo segue instável em Apucarana neste sábado (08); veja a previsão
Autor As temperaturas devem variar entre 16°C e 26°C no município - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

O tempo deve permanecer instável em Apucarana neste sábado (08), conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A previsão indica 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com acumulado estimado em 8,1 milímetros.

As temperaturas devem variar entre 16°C e 26°C no município. A umidade relativa do ar fica elevada, entre 70% e 99%.

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Os ventos devem soprar de nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem alcançar 54 km/h.

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Instabilidade em todo o Paraná

De acordo com o Simepar, uma nova área de baixa pressão nos países vizinhos mantém o tempo instável em todo o Paraná no sábado. Há previsão de chuva e trovoadas ao longo do dia, com possibilidade de tempestades localizadas principalmente na faixa central do estado.

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Os ventos também ganham intensidade, com rajadas moderadas a fortes sobretudo na metade sul do Paraná.

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