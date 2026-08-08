Tempo segue instável em Apucarana neste sábado (08); veja a previsão
Simepar prevê 8,1 mm de chuva e rajadas de vento de até 54 km/h no município
O tempo deve permanecer instável em Apucarana neste sábado (08), conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A previsão indica 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com acumulado estimado em 8,1 milímetros.
As temperaturas devem variar entre 16°C e 26°C no município. A umidade relativa do ar fica elevada, entre 70% e 99%.
Os ventos devem soprar de nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem alcançar 54 km/h.
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Instabilidade em todo o Paraná
De acordo com o Simepar, uma nova área de baixa pressão nos países vizinhos mantém o tempo instável em todo o Paraná no sábado. Há previsão de chuva e trovoadas ao longo do dia, com possibilidade de tempestades localizadas principalmente na faixa central do estado.
Os ventos também ganham intensidade, com rajadas moderadas a fortes sobretudo na metade sul do Paraná.