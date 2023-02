Tempo segue instável em Apucarana neste fim de semana; confira

Da Redação

A precipitação acumulada para este sábado (4) é de 28.1 milímetros

Neste sábado (4), o ambiente atmosférico ainda é de instabilidade em boa parte do Paraná. Entre o leste (Região Metropolitana de Curitiba e litoral), Campos Gerais, Norte Pioneiro e o noroeste paranaense pode chover a qualquer momento do dia, com possibilidade de chuva forte em alguns pontos.

Apucarana, por exemplo, deve registrar chuva intensa neste dia. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que há 28.1 milímetros de precipitação acumulada para a Cidade Alta. Existe também uma probabilidade de ocorrência de chuva de 98%.

Ainda segundo o instituto meteorológico, apenas os municípios situados entre o oeste e sudoeste do Estado devem registrar chuva de fraca intensidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros marcaram, ao amanhecer deste sábado, a mínima de 19ºC em Apucarana. A máxima deve chegar à casa dos 25ºC.

Previsão para o domingo

O Simepar aponta que não há previsão de chuva para a Cidade Alta no domingo (5), mas, como o tempo fica nublado, nenhuma possibilidade é descartada. As temperaturas devem variar entre 19ºC e 27ºC.

