Tempo segue instável em Apucarana neste fim de semana; confira

As temperaturas seguem elevadas no município

A massa de ar quente e úmida segue contribuindo para formação de áreas de instabilidade no Paraná neste sábado (3). Novamente o risco de tempestades é mais elevado a partir da tarde, por conta das altas temperaturas, mas não se descarta alguma chuva mesmo pela manhã em alguns setores.

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que em Apucarana, norte do Paraná, o dia será instável. Pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia, mas existe uma maior probabilidade durante a tarde. A precipitação acumulada para o município é de 6.1 mm.

O instituto meteorológico também destaca que o sol surge sobre a Cidade Alta neste sábado, mesmo que entre nuvens.

As temperaturas seguem elevadas na "Capital do Boné". Ao amanhecer, a mínima registrada foi de 19ºC. Devido à presença do sol, a máxima esperada é de 28ºC.

Previsão para o domingo

O domingo também será um dia instável em Apucarana. Portanto, conforme o Simepar, é possível que o município registre chuva neste dia. A precipitação acumulada é de 12.8 mm.

As temperaturas devem variar entre 20ºC e 27ºC.

