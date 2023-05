Tempo segue firme nesta quarta-feira (3) em Apucarana e região

Da Redação

Já em Apucarana, não há previsão de chuva

Na quarta-feira (03), chuvas continuam sendo esperadas sobre boa parte do Paraná. No entanto, entre o Norte, Norte Pioneiro, parte dos Campos Gerais e do leste paranaense, as chances para ocorrência de chuva continuam sendo menores. O risco para tempestades também segue elevado entre o oeste e o sudoeste.

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que em Apucarana, norte do estado, não deve ocorrer pancadas de chuva. Segundo o instituto, o sol aparece no município logo nas primeiras horas desta quarta e deve predominar ao longo do dia. É possível que, em alguns períodos, as nuvens ganhem espaço, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Outro quesito levantado pelo Simepar é a respeito das temperaturas, que ficam superiores ao que foi registrado nos dias anteriores, principalmente mais ao norte do Paraná. Na Cidade Alta, os valores devem variar entre 16ºC e 28ºC.

