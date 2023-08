Tempo segue firme em Apucarana; confira a previsão deste domingo (6)

O tempo será estável em Apucarana, neste domingo (6), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que aponta um dia ensolarado, sem registro de chuvas.

Ainda de acordo com o instituto meteorológico, a Cidade Alta, que amanheceu com 15º C, deve registrar durante à tarde a temperatura máxima de 29º C.

Nevoeiros são registrados desde o final da noite de sábado em Curitiba, região metropolitana e algumas localidades dos Campos Gerais e Centro-sul do Paraná, conforme o Simepar.

Neste setores, os termômetros registram temperaturas em tornos dos 10 ºC neste final de madrugada.

