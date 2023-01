Tempo segue estável neste sábado (7) em Apucarana; veja

Da Redação

As temperaturas devem variar entre 15ºC e 25ºC

Neste sábado (7), a estabilidade atmosférica predomina na maioria das regiões paranaenses, com temperaturas elevadas. Apenas entre os Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e as praias fica com mais nebulosidade e há condições para chuvas fracas/chuviscos ocasionais, devido aos ventos que sopram do oceano. Nesses setores as temperaturas devem seguir mais amenas, porém nas demais regiões faz calor à tarde.

Em Apucarana, cidade localizada no norte do Paraná, o tempo deve seguir estável, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O instituto meteorológico aponta que o sol deve surgir nas primeiras horas da manhã, e predominar ao longo do dia.

Ainda segundo o Simepar, é possível que o sol fique entre nuvens em alguns períodos, mas não existe qualquer possibilidade de ocorrência de chuva.

Em relação às temperaturas, a Cidade Alta deve registrar valores semelhantes ao dia anterior. A mínima prevista é de 15ºC; a máxima não ultrapassa os 25ºC.

