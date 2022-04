Da Redação

Tempo segue estável neste domingo em Apucarana

O tempo continua estável em Apucarana neste domingo (17). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), alguns períodos devem ser predominados pelas nuvens, porém, qualquer possibilidade de chuva no município é descartada.

As temperaturas também continuam baixas na Cidade Alta. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 11ºC, já a máxima não deve ultrapassar dos 22ºC.

O final de semana deve ser de temperaturas amenas, principalmente ao amanhecer, devido à incursão de uma massa de ar mais fria e seca sobre o estado.