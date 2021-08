Da Redação

Tempo segue estável nesta terça-feira em Apucarana e região

Apucarana amanheceu com o céu aberto nesta terça-feira (3) e registrou temperatura mínima de 10º C. A máxima deve chegar aos 22º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região.

Nesta terça-feira, as condições do tempo seguem muito parecidas com o de segunda-feira (2). Entre os Campos Gerais, RMC e litoral, o dia fica com uma maior cobertura de nuvens, mas o sol também consegue aparecer por alguns momentos. Nos demais setores do Estado a estabilidade atmosférica predomina. O amanhecer ainda será de temperaturas baixas, principalmente na "metade sul" paranaense. No decorrer da tarde as temperaturas ficam agradáveis, especialmente no interior.